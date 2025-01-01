Für alle Fälle Stefanie
Folge 25: Kleine Träumerei
47 Min.Ab 12
Der 61-jährige Cleemann wollte sich mit seinem Freund eigentlich noch einen Lebenstraum erfüllen. Doch bedauerlicherweise kommt alles ganz anders: Cleemann wird mit einem Zuckerschock eingeliefert, Diagnose: "Periphäre arterielle Verschlusskrankheit". Es droht nicht nur eine Beinamputation, sondern zudem eine Bypass-Operation. Als er erfährt, wie krank er ist, flieht er aus dem Luisenkrankenhaus ...
