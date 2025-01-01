Für alle Fälle Stefanie
Folge 1: Vom Himmel hoch
48 Min.Ab 12
Ein Flugplatz in der Nähe des Luisenkrankenhauses ist Schauplatz einer blutigen Geiselnahme. Bei einem Schusswechsel wird Lars, der Besitzer einer Szenekneipe, verletzt. Glücklicherweise muss er nicht lange auf Hilfe warten. Corry Lenz, die sich auf dem Flughafen als Sekretärin beworben hat und derweil bei Lars kellnert, ist zufällig auch gelernte Krankenschwester und leistet erste Hilfe. Als Melinda, Lars' Lebensgefährtin, von den Geschehnissen erfährt, bricht sie zusammen ...
