Für alle Fälle Stefanie

Bedrohtes Leben

SAT.1 GOLDStaffel 6Folge 7
Folge 7: Bedrohtes Leben

47 Min.Ab 12

Als Anette Säume eines Tages mit einem Schwächeanfall ins Krankenhaus gebracht wird, wird sie gleich mit zwei Neuigkeiten überrumpelt: Sie leidet unter Hepatitis-C und ist schwanger. Janosz, ihr Ehemann, verhält sich wie ein richtiges Ekel, als er davon erfährt. Doch auch Anettes Bettnachbarin Selma Holunder hat so ihre Probleme. Trotz Lungenemphysem schafft sie es nicht, sich das Rauchen abzugewöhnen. Nun wollen ihr Schwester Klara, Anette und Zivi Steffen dabei helfen ...

