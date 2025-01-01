Für alle Fälle Stefanie
Folge 11: Bittere Täuschungen
47 Min.Ab 12
Innerhalb kürzester Zeit gerät das ganze Leben des erfolgreichen Parfumdesigners Cornelius Tuchmann völlig aus den Fugen: Durch die Folgen eines Sturzes, an dem sein größter Konkurrent und Widersacher Rupert Bohls nicht ganz unbeteiligt war, verliert er seinen Geruchs- und Geschmackssinn. Außerdem findet er heraus, dass seine Frau mit Bohls ein Verhältnis hat.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick