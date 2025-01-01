Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 6Folge 5
47 Min.Ab 12

Da der Bankangestellte Helmut Witte an Magengeschwüren leidet, wird er ins Luisenkrankenhaus eingeliefert, wo ihm die Krankengymnastin Maria Mbonga durch spezielle Atemübungen helfen soll. Niemand ahnt, dass Witte ein brutaler Rassist ist, der der farbigen Maria sogar ins Gesicht spuckt. Die Krankenhausleitung kann nichts gegen den unhöflichen Patienten tun, weshalb Lernschwester Meike auf ihre Art Rache übt ...

