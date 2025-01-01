Zum Inhalt springenBarrierefrei
Für alle Fälle Stefanie

Königskinder

SAT.1 GOLDStaffel 6Folge 12
Königskinder

Für alle Fälle Stefanie

Folge 12: Königskinder

47 Min.Ab 12

Zwischen zwei Patienten des Luisenkrankenhauses gibt es eine besondere Verbindung: Der nach einem Suizidversuch eingelieferte 18-jährige Till Liebermann ist Schüler und zugleich Geliebter der Lehrerin Sabine Weber, die nach einem schweren Unfall in die Klinik musste. Eine heikle Angelegenheit, deren Konsequenzen nicht lange auf sich warten lassen. Auch Schwester Stephanie hat Liebesprobleme: Nach einer stürmischen Nacht mit Frederik plagt sie das schlechte Gewissen ...

SAT.1 GOLD
