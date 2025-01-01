Für alle Fälle Stefanie
Folge 12: Königskinder
47 Min.Ab 12
Zwischen zwei Patienten des Luisenkrankenhauses gibt es eine besondere Verbindung: Der nach einem Suizidversuch eingelieferte 18-jährige Till Liebermann ist Schüler und zugleich Geliebter der Lehrerin Sabine Weber, die nach einem schweren Unfall in die Klinik musste. Eine heikle Angelegenheit, deren Konsequenzen nicht lange auf sich warten lassen. Auch Schwester Stephanie hat Liebesprobleme: Nach einer stürmischen Nacht mit Frederik plagt sie das schlechte Gewissen ...
