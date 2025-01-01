Zum Inhalt springenBarrierefrei
Für alle Fälle Stefanie

Rote Karte

SAT.1 GOLD Staffel 6 Folge 6
Rote Karte

Für alle Fälle Stefanie

Folge 6: Rote Karte

47 Min. Ab 12

Fußballspieler Jens Mattalla scheint vom Pech verfolgt: Seine Frau will sich scheiden lassen, sein letztes Tor liegt drei Monate zurück, und beim letzten Spiel bekommt er wegen eines Fouls an Manne Bernd die Rote Karte. Als der Unglücksrabe kurz darauf völlig betrunken ins Luisenkrankenhaus eingeliefert wird, stellen die Ärzte bei ihm auch noch eine Amöbenruhr fest. Unterdessen schmiedet der gefoulte Manne, dessen Bein eventuell steif bleiben wird, finstere Rachepläne ...

