Für alle Fälle Stefanie
Folge 6: Rote Karte
47 Min.Ab 12
Fußballspieler Jens Mattalla scheint vom Pech verfolgt: Seine Frau will sich scheiden lassen, sein letztes Tor liegt drei Monate zurück, und beim letzten Spiel bekommt er wegen eines Fouls an Manne Bernd die Rote Karte. Als der Unglücksrabe kurz darauf völlig betrunken ins Luisenkrankenhaus eingeliefert wird, stellen die Ärzte bei ihm auch noch eine Amöbenruhr fest. Unterdessen schmiedet der gefoulte Manne, dessen Bein eventuell steif bleiben wird, finstere Rachepläne ...
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick