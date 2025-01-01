Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 6Folge 4
Folge 4: Umwege zum Glück

47 Min.Ab 12

Nach einem schlimmen Sturz mit dem Rad wird Michael Keimer mit einer Hodenprellung und einem Knochenbruch ins Luisenkrankenhaus eingeliefert. Als die Ärzte feststellen, dass der Patient einen Tumor an der Prostata hat, fasst Michael einen Entschluss. Auch die ältere Patientin Josephine hat so ihre Probleme. Sie kann ihrem hartnäckigen Verehrer Fridolin Klein nur Verachtung entgegenbringen - zumindest bis dieser sie mit einer reizenden Idee überrascht ...

