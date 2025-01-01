Für alle Fälle Stefanie
Folge 1: Hör auf dein Herz
47 Min.Ab 6
Moritz Ritter wird nach einem Herzanfall ins Krankenhaus gebracht. Offenbar hat er nicht verkraftet, dass seine Schwester Ute ihr Missfallen über seine Verlobte Effi Priess zu deutlich gemacht hat. Ute fürchtet, dass ihr Bruder sie nicht mehr finanziell unterstützen wird, wenn er erst einmal mit Effi zusammenlebt. Die Zweifel seiner Schwester lassen Moritz vor einer Operation zurückschrecken. Erst das beherzte Eingreifen von Schwester Fanny scheint die Situation zu entspannen ...
