Für alle Fälle Stefanie
Folge 10: Skorpion
46 Min.Ab 12
Bastian agiert zusammen mit seinem Kumpel Benno als Zwischenhändler im Exotengeschäft - wohl wissend, dass der Handel meistens illegal ist. Als Bastian von einem der Tiere gebissen wird, droht das Geschäft aufzufliegen. Von Benno unter Druck gesetzt, weigert er sich, einen Arzt zu rufen ... Das Altersheim alarmiert Stefanie: Ihre ehemalige Pflegepatientin, Elisa Steinschütter, ist verschwunden!
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick