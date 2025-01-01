Für alle Fälle Stefanie
Folge 2: Der letzte Tango
47 Min.Ab 12
Schon lange stört es Hausbesitzer Fred Steiger, dass sein Mieter Ludwig Kessler in dem Gebäude eine Tanzschule betreibt - viel lieber würde er die Räume an einen lukrativen Kunden vermieten. Steiger überredet seinen Angestellten, den jungen Zimmermann Justus Wegert, einen "Unfall" zu inszenieren. Der Anschlag mittels eines angesägten Brettes gelingt: Bei Renovierungsarbeiten stürzt Kessler schwer und muss ins Krankenhaus. Wegert gerät in einen schweren Gewissenskonflikt ...
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick