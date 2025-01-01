Für alle Fälle Stefanie
Folge 14: Abschied für immer
46 Min.Ab 12
Gregor Gronau bricht während der Arbeit zusammen und stürzt in einen Brunnen. Halb ertrunken wird er ins Luisenkrankenhaus eingeliefert, wo festgestellt wird, dass er HIV-positiv ist. Stefanie sucht nach Angehörigen und stößt dabei auf eine junge Frau mit zwei Kindern, die gerade in den Hochzeitsvorbereitungen für ihre zweite Ehe steckt ...
