Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Für alle Fälle Stefanie

Abschied für immer

SAT.1 GOLDStaffel 7Folge 14
Abschied für immer

Abschied für immerJetzt kostenlos streamen

Für alle Fälle Stefanie

Folge 14: Abschied für immer

46 Min.Ab 12

Gregor Gronau bricht während der Arbeit zusammen und stürzt in einen Brunnen. Halb ertrunken wird er ins Luisenkrankenhaus eingeliefert, wo festgestellt wird, dass er HIV-positiv ist. Stefanie sucht nach Angehörigen und stößt dabei auf eine junge Frau mit zwei Kindern, die gerade in den Hochzeitsvorbereitungen für ihre zweite Ehe steckt ...

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Für alle Fälle Stefanie
SAT.1 GOLD
Für alle Fälle Stefanie

Für alle Fälle Stefanie

Alle 10 Staffeln und Folgen