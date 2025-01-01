Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 7Folge 11
47 Min.Ab 12

Ein schwerer Schicksalsschlag trifft die Pianistin Susanne Fichte: Ihr Baby Paul wurde entführt, und beim Versuch, Hilfe zu holen, hat sie sich selbst verletzt. Merkwürdig ist, dass Susanne ihren Mann Daniel weder über die Entführung noch über ihre Verletzung informiert. Stefanie schaltet sich ein und bestellt ihn ins Krankenhaus, aber Susanne schweigt weiterhin. Inzwischen hat die Polizei den kleinen Paul entdeckt - der Junge leidet an hohem Fieber ...

SAT.1 GOLD
