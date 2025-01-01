Zum Inhalt springenBarrierefrei
Für alle Fälle Stefanie

Die Schwüre der Treue

SAT.1 GOLDStaffel 7Folge 5
Die Schwüre der Treue

Für alle Fälle Stefanie

Folge 5: Die Schwüre der Treue

47 Min.Ab 12

Leo Kladen ist offenbar in betrunkenem Zustand angefahren worden. Das Blutbild zeigt jedoch, dass er Schlaftabletten genommen hat. Als die Ärzte seine OP vorbereiten, stellt sich heraus, dass für Kladen endlich eine passende Spenderniere gefunden wurde. Vor dem Eingriff will er noch mit seiner Frau sprechen - doch die hat einen Herzanfall erlitten ...

