Für alle Fälle Stefanie

Rache ist bitter

SAT.1 GOLDStaffel 7Folge 8
Für alle Fälle Stefanie

Folge 8: Rache ist bitter

47 Min.Ab 12

Die Karriere als Boogie-Woogie-Tänzer scheint vorbei, als Carsten Reichert bei einem Autounfall einen komplizierten Ellenbogenbruch erleidet. Der Fahrer des Unfallwagens ist geflüchtet, doch die Polizei fahndet bereits fieberhaft nach dem Schuldigen. Inzwischen spielt sich an Carstens Krankenbett eine dramatische Szene ab: Ehefrau Daniela trifft auf Carstens Tanz- und seit einiger Zeit auch Bettpartnerin Kristine ...

