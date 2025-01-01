Für alle Fälle Stefanie
Folge 8: Rache ist bitter
47 Min.Ab 12
Die Karriere als Boogie-Woogie-Tänzer scheint vorbei, als Carsten Reichert bei einem Autounfall einen komplizierten Ellenbogenbruch erleidet. Der Fahrer des Unfallwagens ist geflüchtet, doch die Polizei fahndet bereits fieberhaft nach dem Schuldigen. Inzwischen spielt sich an Carstens Krankenbett eine dramatische Szene ab: Ehefrau Daniela trifft auf Carstens Tanz- und seit einiger Zeit auch Bettpartnerin Kristine ...
