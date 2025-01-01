Für alle Fälle Stefanie
Folge 6: Abschied
47 Min.Ab 6
Nach einer glücklich überstandenen Nierentransplantation wird Leo Kladen von seiner Frau Bettina mit der Nachricht konfrontiert, dass sie seit längerer Zeit einen Geliebten hat und ihn - nachdem sie Jahre an der Seite ihres kranken Mannes ausharrte - jetzt verlassen wird. Derweil wartet Dr. Meier-Liszt ungeduldig auf seinen Aufhebungsvertrag, damit er in Weimar eine eigene Klinik übernehmen kann ...
