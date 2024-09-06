Für alle Fälle Stefanie
Folge 34: Teufelsfrüchte
47 Min.Folge vom 06.09.2024Ab 12
Frau Siebenstein wird im Zustand schwerer Verwirrtheit ins Krankenhaus gebracht - die Untersuchungen deuten auf eine Vergiftung hin ... Der 20-jährige Reiner wird mit lebensbedrohlichen Stichverletzungen eingeliefert. Die Ärzte bangen nach einer schwierigen Operation um sein Überleben. Wenig später taucht Juliane auf und erkundigt sich nach Reiner - begleitet wird sie von ihrem Bruder Julian, der eine extrem bedrohliche Ausstrahlung hat ...
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