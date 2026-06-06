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Galileo Kids

Das galaktische Burger-Geheimnis

ProSiebenFolge vom 06.06.2026
Das galaktische Burger-Geheimnis

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Folge vom 06.06.2026: Das galaktische Burger-Geheimnis

26 Min.Folge vom 06.06.2026

Cosmo hat fürchterlichen Hunger, und sein Magen grummelt so laut, dass das ganze Raumschiff wackelt. Er möchte unbedingt seinen Lieblingsburger von Neon 2 nachkochen - den Grünquetsch-Burger mit Mayto-Sauce. Doch das Rezept kennt nur seine Freundin Lumira von Neon 3. Vince und Cosmo versuchen mit ihrer Hilfe, den Burger zuzubereiten, aber die Übersetzung aus dem Neonianischen gestaltet sich schwierig. Es kommt zu chaotischen Missverständnissen und sogar zu einem Feuer.

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