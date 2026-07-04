Auf der Suche nach dem blauen KristallJetzt kostenlos streamen
Galileo Kids
Folge vom 04.07.2026: Auf der Suche nach dem blauen Kristall
26 Min.Folge vom 04.07.2026
Cosmo braucht dringend Quantium-Kristallsäure, um sein Raumschiff zu reparieren. Der Computer verrät, dass es dieses seltene Element tief unter der Erde gibt. Mit Gartenschaufeln kommen Vince und Cosmo nicht weit, doch zum Glück hat Cosmo einen Hyper-Titan-Bohrer an Bord. Die Bohrung wird zu einem chaotischen Abenteuer voller Missverständnisse und Lärm. Als sie endlich die funkelnden Kristalle finden, folgt die Ernüchterung: Für die Säure fehlt noch ein Element.