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Galileo Kids

Cosmo im Rekordwahnsinn

ProSiebenFolge vom 09.05.2026
Cosmo im Rekordwahnsinn

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Folge vom 09.05.2026: Cosmo im Rekordwahnsinn

26 Min.Folge vom 09.05.2026

Vince träumt davon, endlich einen Weltrekord zu brechen - als Einziger in seiner Familie hat er das noch nicht geschafft. Doch sein Versuch im Donut-Stapeln scheitert kläglich. Cosmo will helfen, und gemeinsam stürzen sie sich in waghalsige Rekordversuche. Während Cosmo im Zähl-Wahn versinkt und Hubble unkontrolliert durchs Raumschiff hüpft, droht das Chaos. Kann Vince seinen Traum vom eigenen Rekord doch noch verwirklichen?

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