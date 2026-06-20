Galileo Kids
Folge vom 20.06.2026: Galaktische Glaubensfragen
25 Min.Folge vom 20.06.2026
Cosmo will unbedingt mit Gott sprechen und probiert dafür die wildesten außerirdischen Rituale aus: Er meditiert mit einem hohen Scham-Schamalla-Hut, wedelt mit bunten Staubwedeln durch die Luft und baut schließlich mit Vince eine Universal-Antenne. Tatsächlich meldet sich eine geheimnisvolle Stimme, die behauptet, der Schöpfer allen Lebens zu sein. Doch ist das wirklich ein göttliches Wesen, oder spielt ihnen jemand einen Streich?