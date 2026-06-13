Galileo Kids
Folge vom 13.06.2026: Achtung, giftige Gäste!
26 Min.Folge vom 13.06.2026
Vince soll für seinen Nachbarn das Terrarium mit Frosch Agathe und Efeu-Pflanze Egon hüten. Doch ein Regenschauer hat den Hinweiszettel unleserlich gemacht. Als der Frosch ausbüxt, setzen Vince und Cosmo den Roboter-Klon Cosmo 2 ein, um ihn einzufangen. Der Plan scheint aufzugehen, doch plötzlich verhält sich Cosmo 2 merkwürdig und droht auszufallen. Hat ihn etwa das Froschgift erwischt? Die beiden müssen schnell handeln, um ihren Roboterfreund zu retten.