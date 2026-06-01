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Galileo Kids

Das schleimige Süßigkeiten-Desaster

ProSiebenFolge vom 27.06.2026
Das schleimige Süßigkeiten-Desaster

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Folge vom 27.06.2026: Das schleimige Süßigkeiten-Desaster

26 Min.Folge vom 27.06.2026

Cosmo überrascht Vince mit seinem Süßigkeiten-Replikator und kreiert galaktische Leckereien von seinem Heimatplaneten Neon-2. Doch die außerirdischen Drops und die bunte Limonade sind für Menschen alles andere als genießbar: Vince bekommt grüne Beulen im Gesicht, blaue Haare und einen heftigen Schluckauf mit Schüttelattacken. Cosmos Versuch, die Nebenwirkungen mit supersüßen Bonbons zu neutralisieren, macht alles nur noch schlimmer. In ihrer Not rettet Mompf die Situation.

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