Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Galileo X-Plorer

Schlüssel zum Glück - Immobilienmakler weltweit

ProSiebenStaffel 2023Folge 4vom 19.02.2023
Schlüssel zum Glück - Immobilienmakler weltweit

Schlüssel zum Glück - Immobilienmakler weltweitJetzt kostenlos streamen

Galileo X-Plorer

Folge 4: Schlüssel zum Glück - Immobilienmakler weltweit

49 Min.Folge vom 19.02.2023Ab 12

Skurrile Aufträge, große Herausforderungen: "Galileo X-Plorer" begleitet die außergewöhnlichsten Immobilienmakler weltweit. Leben auf einer einsamen Insel inmitten des Ozeans? Diesen Traum macht Richard Vanhoff wahr. In den USA ist Jonathan White der Tiny-Houses-Spezialist. Oder wie wäre es mit einem echten Schloss? Dann ist Maklerin Anne Rose Tiesje die richtige Ansprechpartnerin. Ein Maklerteam aus Tokio hat sich hingegen auf Gruselimmobilien spezialisiert.

Weitere Folgen in Staffel 2023

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Galileo X-Plorer
ProSieben
Galileo X-Plorer

Galileo X-Plorer

Alle 3 Staffeln und Folgen