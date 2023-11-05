Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 2023Folge 30vom 05.11.2023
50 Min.Folge vom 05.11.2023

Jeder kennt die New Yorker Sehenswürdigkeiten: Times Square, Wall Street, Brooklyn Bridge ... "Galileo X-Plorer" hat sich aufgemacht, die bisher unbekannten Seiten der Megacity zu erforschen: geheime Orte wie den Diamond District, einem Straßenblock in Manhattan, wo 90 Prozent aller US-Edelsteine umgesetzt werden und täglich Millionendeals stattfinden, oder eine verlassene Krankenhausruine auf einer Insel im Hudson River, die seit Jahrzehnten kaum jemand betreten hat.

