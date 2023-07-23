Galileo X-Plorer
Folge 23: Inside Amish
49 Min.Folge vom 23.07.2023Ab 12
Zwischen Alltagsstress, sozialem Druck und Social Media bleibt wenig Zeit zum Abschalten. Aber geht das nicht auch anders? Die Mitglieder der Amish-Gemeinde in den USA machen es vor: Für sie gibt es keine Autos, keine Handys oder Fernseher. Hier heißt es stattdessen Farmarbeit, Familienzeit und musikalische Unterhaltung - ganz ohne Bildschirme. "Galileo X-Plorer" wirft einen Blick hinter die Kulissen und findet heraus: Ist das Simple Life der Amish wirklich so idyllisch?
