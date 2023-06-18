Wohnträume - Die spektakulärsten Häuser der Welt (2)Jetzt kostenlos streamen
Galileo X-Plorer
Folge 18: Wohnträume - Die spektakulärsten Häuser der Welt (2)
50 Min.Folge vom 18.06.2023Ab 12
Das "Galileo X-Plorer"-Team sucht weltweit nach außergewöhnlichen Häusern. Sie entdecken spektakuläre und originelle Wohnlösungen. Zum Beispiel lebt eine Frau in Japan auf 13 Etagen ohne Innenwände. In den Niederlanden haust eine Familie dagegen in einem zwei Meter schmalen Haus. In der Normandie renoviert ein Ehepaar ein herrschaftliches Schloss und in den USA zieht ein Mann in ein Flugzeug. Diese Wohnträume sind crazy und auf keinen Fall langweilig.
Weitere Folgen in Staffel 2023
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick