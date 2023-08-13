Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 2023Folge 24vom 13.08.2023
49 Min.Folge vom 13.08.2023Ab 12

Island - eine kleine, karge Insel. Das Wetter ist unbeständig, die Winter sind lang, kalt und dunkel, das Land ist weitgehend unfruchtbar, ständig bebt die Erde und immer wieder bricht ein Vulkan aus. "Galileo X-Plorer" reist in den hohen Norden und trifft Menschen, die den harten Lebensbedingungen auf Island nicht nur trotzen, sondern sogar beachtliche Erfolge abringen. Was macht die Isländer so resilient? So glücklich und erfolgreich?

