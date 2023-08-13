Inside Island - mit schlechten Karten zum ErfolgJetzt kostenlos streamen
Galileo X-Plorer
Folge 24: Inside Island - mit schlechten Karten zum Erfolg
49 Min.Folge vom 13.08.2023Ab 12
Island - eine kleine, karge Insel. Das Wetter ist unbeständig, die Winter sind lang, kalt und dunkel, das Land ist weitgehend unfruchtbar, ständig bebt die Erde und immer wieder bricht ein Vulkan aus. "Galileo X-Plorer" reist in den hohen Norden und trifft Menschen, die den harten Lebensbedingungen auf Island nicht nur trotzen, sondern sogar beachtliche Erfolge abringen. Was macht die Isländer so resilient? So glücklich und erfolgreich?
Weitere Folgen in Staffel 2023
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick