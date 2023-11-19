Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Suche - Der gefährlichste Ort der Welt

ProSiebenStaffel 2023Folge 32vom 19.11.2023
50 Min.Folge vom 19.11.2023Ab 12

Drei Teams von "Galileo X-Plorer" begeben sich auf eine Mission: die Suche nach dem gefährlichsten Ort der Welt. Die Reporter:innen Marie Weiser, Franziska Wiest und Sebastian Krüger reisen dafür nach Tansania, Venezuela und Indien. Das Dorf Ologa in Venezuela ist beispielsweise der gewitterreichste Ort der Erde - hier blitzt es an über 260 Tagen im Jahr. Dennoch wohnen die Einheimischen mitten auf dem Wasser. Welcher Ort ist der gefährlichste der Welt?

