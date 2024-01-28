Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die größten Rätsel der Welt - Naher Osten

ProSiebenStaffel 2023Folge 36vom 28.01.2024
51 Min.Folge vom 28.01.2024Ab 12

"Galileo X-Plorer"-Reporter Harro Füllgrabe löst die spannendsten Rätsel des Nahen Ostens - von Jemen über Israel bis in die Türkei. Harro stößt unter anderem auf "gefräßige Krater", die rund um das Tote Meer Häuser und sogar ganze Straßenabschnitte verschlingen. Im türkischen Kappadokien ragen bizarre Felsen in den Himmel und auf der Insel Sokotra im Jemen wachsen skurrile "Drachenblutbäume". Was hat es mit diesen Phänomenen auf sich?

