Fake Factory: Live StreamingJetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 21.07.2026: Fake Factory: Live Streaming
49 Min.Folge vom 21.07.2026Ab 12
Robert Adolf enthüllt das milliardenschwere Geschäft mit dem Livestream-Shopping in China als perfekt inszenierte Illusion. In einer der größten Fabriken in Chongqing deckt er auf, wie die Kulissen für die Live-Übertragungen manipuliert werden: Vermeintliche Fließbänder werden nur zur Schau gestellt und echte Bäume mit Plastik-Äpfeln dekoriert. Mehr als 100 Mitarbeiter steuern diese Inszenierung im Hintergrund, um Tagesumsätze von bis zu 140.000 Euro zu erzielen.