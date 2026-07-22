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Galileo

Wie gefährlich ist die Schattenflotte?

ProSiebenFolge vom 22.07.2026
Wie gefährlich ist die Schattenflotte?

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Galileo

Folge vom 22.07.2026: Wie gefährlich ist die Schattenflotte?

49 Min.Folge vom 22.07.2026Ab 12

Jan Stremmel begleitet die Bundespolizei zwei Tage lang auf einer Patrouillenfahrt in der Ostsee bei der Jagd auf Putins sogenannte "Schattenflotte". Dabei handelt es sich meist um verrostete Tanker, die unter wechselnden Flaggen russisches Rohöl transportieren und so die Kriegskasse des Kremls füllen. Der Beitrag zeigt, wie die Bundespolizei diese Schiffe kontrolliert, die als Umweltrisiko gelten und in der Nähe kritischer Infrastruktur verdächtige Manöver ausführen.

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