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Galileo

Dein Feed, dein Glaube: So beeinflussen Christfluencer auf Social Media

ProSiebenFolge vom 02.04.2026
Dein Feed, dein Glaube: So beeinflussen Christfluencer auf Social Media

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Galileo

Folge vom 02.04.2026: Dein Feed, dein Glaube: So beeinflussen Christfluencer auf Social Media

46 Min.Folge vom 02.04.2026Ab 12

Auf TikTok und Instagram teilen Influencer ihren christlichen Glauben und erreichen damit Zehntausende. Mit klaren Botschaften, starken Emotionen und dem Versprechen von Orientierung treffen sie einen Nerv. Doch was steckt hinter der Welt der "Christian Content Creation"? "Galileo" blickt hinter die Kulissen dieser digitalen Bewegung und zeigt, wie Gemeinschaft entsteht, welche Faszination dahintersteckt und wo für manche auch Probleme beginnen.

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