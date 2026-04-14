Gebäudereinigung 2.0: Drohnen als ReinigungskraftJetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 14.04.2026: Gebäudereinigung 2.0: Drohnen als Reinigungskraft
37 Min.Folge vom 14.04.2026Ab 12
Drohnen, die Hochhäuser putzen. Das sieht Ahmad aus dem Emsland in seinem Dubai-Urlaub das erste Mal und denkt sich: geniale Idee und macht sich selbstständig. Wie funktioniert sein Business - und was verdient er damit?
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Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2022: Videorechte: ProSieben, Bildrechte: ProSieben/Rehbeck, Marc & © Season 2019-2020, Season 2022, Season 2026: ProSieben & © Season 2022: Videorechte: ProSieben, Bildrechte: ProSieben & © Season 2022: Videorechte: ProSieben, Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt & © Season 2022: Videorechte: ProSieben, Bildrechte: Müller, Benedikt/Müller, Benedikt
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