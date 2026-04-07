Der Ramsch-König: Mit Rabatten Millionen machenJetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 07.04.2026: Der Ramsch-König: Mit Rabatten Millionen machen
40 Min.Folge vom 07.04.2026Ab 12
Während die Preise explodieren, verwandelt Christoph Scheiding aus Dortmund vermeintlichen Ramsch in bare Münze. Er verrät uns, wie er mit Hilfe seines 10-jährigen Sohns, durch clevere Deals, bald abgelaufene Lebensmittel und einem viralen Social-Media-Hype ein Millionen-Business aus dem Boden stampft. Seine Devise: "Je kürzer das Datum, desto geiler der Preis!" Doch wie funktioniert dieses geniale Konzept und welche Risiken birgt das Geschäft mit den Super-Rabatten?