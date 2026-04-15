Handgepäck-Test extrem: So sparst du beim FliegenJetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 15.04.2026: Handgepäck-Test extrem: So sparst du beim Fliegen
43 Min.Folge vom 15.04.2026Ab 12
Flüge für 20 Euro klingen nach einem richtig guten Deal - bis das Handgepäck dazukommt. Plötzlich kostet ein kleiner Koffer nochmal 30, 40 oder sogar 60 Euro extra. Aber muss man das wirklich zahlen oder kommt man auch komplett ohne Handgepäck durch?
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Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2021-2022: Videorechte: ProSieben, Bildrechte: ProSieben/Rehbeck, Marc & © Season 2019-2026: ProSieben & © Season 2022-2023: Videorechte: ProSieben, Bildrechte: ProSieben & © Season 2021-2022: Videorechte: ProSieben, Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt & © Season 2022: Videorechte: ProSieben, Bildrechte: Müller, Benedikt/Müller, Benedikt & © Season 2023: Videorechte: ProSieben, Bildrechte: ProSieben/Claudius Pflug
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