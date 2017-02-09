Ein Flughafen für #GNTMJetzt kostenlos streamen
Germany's Next Topmodel
Folge 1: Ein Flughafen für #GNTM
133 Min.Folge vom 09.02.2017Ab 12
So etwas gab es noch nie auf ProSieben! Zum Start der zwölften Staffel "Germany's next Topmodel - by Heidi Klum" macht das #GNTM-Team aus einem Flughafen einen Fashion-Hotspot mit einem der ungewöhnlichsten Laufstege, die frau sich vorstellen kann. Heidi Klum, Michael Michalsky und Thomas Hayo laden 50 Models aus ganz Deutschland auf den Flughafen in Kassel ein - der Topmodel-Airbus steht bereits auf dem Rollfeld zum Flug in Richtung Côte d'Azur.
