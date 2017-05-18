Germany's Next Topmodel
Folge 15: Das Halbfinale
97 Min.Folge vom 18.05.2017Ab 12
In einer Woche steigt das #GNTM-Finale und die sechs Halbfinalistinnen Lynn, Leticia, Romina, Serlina, Maja und Céline müssen sich heute in einem letzten, großen Shooting beweisen: dem Cosmopolitan-Shoot. Heidi Klum: "Auf so ein großes Cover-Shooting warten manche Models jahrelang." Es wird ernst für die Topmodel-Anwärterinnen, denn nicht alle dürfen ins Finale.
