Tierisches Fotoshooting mit den JurorenJetzt kostenlos streamen
Germany's Next Topmodel
Folge 8: Tierisches Fotoshooting mit den Juroren
102 Min.Folge vom 30.03.2017Ab 12
Who let the dogs out? Heute erwartet die Nachwuchsmodels in Los Angeles ein besonders tierisches Shooting gemeinsam mit den beiden Juroren Michael Michalsky und Thomas Hayo. Denn in einem schwarzen und in einem weißen Set warten sieben Hunde, mit denen sich die Models zusammen mit ihren Teamleadern in Szene setzen müssen. Außerdem machen Heidi Klums Topmodel-Anwärterinnen die Catwalks der Berliner Fashion Week unsicher ...
Weitere Folgen in Staffel 12
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick