Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Germany's Next Topmodel

Als Burlesque Girls in Las Vegas

ProSiebenFolge 6vom 16.03.2017
Als Burlesque Girls in Las Vegas

Als Burlesque Girls in Las VegasJetzt kostenlos streamen

Germany's Next Topmodel

Folge 6: Als Burlesque Girls in Las Vegas

101 Min.Folge vom 16.03.2017Ab 12

Starfotografin Ellen von Unwerth erwartet mit Heidi Klum die Topmodel-Anwärterinnen in einer der größten Show-Locations von Las Vegas - im Treasure Island. Getreu dem Motto "Burlesque" sollen sich die Models mit glitzernden Kleidern und ausladenden Federhüten in wahre Showgirls verwandeln und sich tänzerisch zum perfekten Foto posen. Dabei bekommen die jungen Frauen besonders bunte Accessoires.

Alle Staffeln im Überblick

Germany's Next Topmodel
ProSieben
Germany's Next Topmodel

Germany's Next Topmodel

Alle 18 Staffeln und Folgen