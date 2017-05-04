Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Germany's Next Topmodel

Panik beim Unterwasser Shooting

ProSiebenStaffel 12Folge 13vom 04.05.2017
Panik beim Unterwasser Shooting

Panik beim Unterwasser ShootingJetzt kostenlos streamen

Germany's Next Topmodel

Folge 13: Panik beim Unterwasser Shooting

100 Min.Folge vom 04.05.2017Ab 12

Es ist angerichtet! Heute gehen die Nachwuchsmodels in langen Kleidern auf Tauchstation und posen in rund drei Metern Tiefe an einem gedeckten Tisch mit Stühlen vor Unterwasserfotograf Peter Taras. Blau, lila, pink, lockig und aalglatt - der Entscheidungs-Walk ist für die #GNTM-Models eine haarige Angelegenheit. Getreu dem Motto "Big Hair" laufen Heidi Klums Topmodel-Anwärterinnen mit Outfits nur aus Haaren einen Haute Couture-Walk.

Weitere Folgen in Staffel 12

Alle Staffeln im Überblick

Germany's Next Topmodel
ProSieben
Germany's Next Topmodel

Germany's Next Topmodel

Alle 19 Staffeln und Folgen