Germany's Next Topmodel
Folge 13: Panik beim Unterwasser Shooting
100 Min.Folge vom 04.05.2017Ab 12
Es ist angerichtet! Heute gehen die Nachwuchsmodels in langen Kleidern auf Tauchstation und posen in rund drei Metern Tiefe an einem gedeckten Tisch mit Stühlen vor Unterwasserfotograf Peter Taras. Blau, lila, pink, lockig und aalglatt - der Entscheidungs-Walk ist für die #GNTM-Models eine haarige Angelegenheit. Getreu dem Motto "Big Hair" laufen Heidi Klums Topmodel-Anwärterinnen mit Outfits nur aus Haaren einen Haute Couture-Walk.
