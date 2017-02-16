Die Topmodel-Cruise beginnt!Jetzt kostenlos streamen
Germany's Next Topmodel
Folge 2: Die Topmodel-Cruise beginnt!
102 Min.Folge vom 16.02.2017Ab 12
Entspannung pur auf einer schönen Mittelmeerkreuzfahrt? Von wegen: Heidi Klum lädt ihre Top 28 zur ersten #GNTM-Kreuzfahrt auf die MS Astoria. Direkt beim ersten Stopp vor Mallorca wartet der Fotograf Max Montgomery (Vogue, Marie Claire, Galore Magazine) in einer kleinen Bucht für ein Stand up Paddle-Shooting. Schon vorher gibt es die erste Fotochallenge: Jedes Model fotografiert sich mit Selbstauslöser auf dem Oberdeck der MS Astoria ...
Weitere Folgen in Staffel 12
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick