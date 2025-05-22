Oscar-Glamour & Einzug in die Top 10Jetzt kostenlos streamen
Germany's Next Topmodel
Folge 21: Oscar-Glamour & Einzug in die Top 10
121 Min.Folge vom 22.05.2025Ab 12
Oscar-Glamour bei #GNTM! Heidi Klum nimmt einige Models mit zur Oscar-Party, eingekleidet in Roben von Kilian Kerner. Beim Foto-Shooting zeigen die Kandidat:innen viel Haut, mit Airbrush-Tattoos von Artist Grace x Lovejoy stehen sie vor der Linse von Starfotograf Brian Bowen Smith. Dean & Dan Caten (DSQUARED2) helfen Heidi bei der Entscheidung.
Weitere Folgen in Staffel 20
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick