ProSiebenStaffel 20Folge 24vom 12.06.2025
123 Min.Folge vom 12.06.2025Ab 12

Endlich ist es so weit - das große Cover-Shooting steht an! Der Traum vom Cover der Harper's Bazaar rückt in greifbare Nähe, doch nur wer beim alles entscheidenden Cover-Shooting absolute Höchstleistung zeigt, hat eine Chance. Anschließend müssen die Topmodel-Anwärterinnen beim Quick-Change-Walk beweisen, dass einen guten Walk und Stilgefühl besitzen. Wer überzeugt die Jury mit ihren selbst gewählten Outfits und ergattert einen der begehrten Plätze im Finale?

