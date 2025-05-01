Schwindelnde Höhen & knallharter Parcours - Wer meistert die Action-Week?Jetzt kostenlos streamen
Germany's Next Topmodel
Folge 18: Schwindelnde Höhen & knallharter Parcours - Wer meistert die Action-Week?
122 Min.Folge vom 01.05.2025Ab 12
Beim Casting für die neue CALZEDONIA-Kampagne zeigen sich die Models von ihrer besten Seite. Passend zum Thema "Action", worum sich alles in dieser Folge dreht, geht es am nächsten Tag beim "Balance Beam"-Shooting hoch hinaus, während Fotograf Max Montgomery die Models auf einem schmalen Balken ablichten. Der Elimination-Walk führt durch einen Hindernisparcours, wobei sie Heidi Klum, Designer Kevin Germanier und Supermodel Coco Rocha überzeugen müssen.
