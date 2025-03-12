Zum Inhalt springenBarrierefrei
Germany's Next Topmodel

Schaumparty! Die GNTM-Boys lassen die Hüllen fallen

ProSieben
Staffel 20
Folge 8
vom 12.03.2025
113 Min.
Folge vom 12.03.2025
Ab 12

Aufregende News für die Männer! Sie bekommen die Nachricht, dass nicht nur das Umstyling, sondern auch ein Nackt-Shooting bevorstehen. Für den anschließenden Future-Walk werden die Models von der Gewinnerin der ersten #GNTM-Staffel, Lena Gercke, und Männermodel Johannes Huebl gecoacht. Die Outfits sind aus innovativen Materialien wie reflektierenden Stoffen und metallischen Akzenten. Das Styling ist schlicht, monochrom und minimalistisch. Wer beamt sich in die nächste Runde?

