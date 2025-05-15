Drag-Edition! Die Models zeigen ihre schillerndste SeiteJetzt kostenlos streamen
Germany's Next Topmodel
Folge 20: Drag-Edition! Die Models zeigen ihre schillerndste Seite
123 Min.Folge vom 15.05.2025Ab 12
Heidi Klum hat für ihre Models eine ganz besondere Überraschung: Die Drag-Edition steht an! Die GNTM-Kandidat:innen müssen zeigen, dass sie echte Verwandlungskünstler sind. Aber das ist noch nicht alles: Einige Models bekommen die Chance, sich einen Platz in der neuen SAMSUNG-Kampagne zu sichern.
Weitere Folgen in Staffel 20
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick