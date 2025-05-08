Paris Hilton bei #GNTM: Wer überzeugt Heidi & den Megastar?Jetzt kostenlos streamen
Germany's Next Topmodel
Folge 19: Paris Hilton bei #GNTM: Wer überzeugt Heidi & den Megastar?
121 Min.Folge vom 08.05.2025Ab 12
Beim "COLOR SPLASH"-Fotoshooting werden die Models an einem sich drehenden Rad befestigt und von Heidi mit Farbe beworfen. Am Tag darauf bekommen die Models Besuch von Ex-#GNTM-Halbfinalistin Betty Taube, die mit ihnen ein hidden Casting für ORGANICS by Red Bull veranstaltet. Die Models drehen "Day-in-the-Life"-Videos, die ihre Sommerstimmung repräsentieren sollen. Für den Elimination-Walk tragen die Models, von Drakhan Blackhart designte, Tape-Looks und leuchtende Flügel.
