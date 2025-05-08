Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Germany's Next Topmodel

Paris Hilton bei #GNTM: Wer überzeugt Heidi & den Megastar?

ProSiebenStaffel 20Folge 19vom 08.05.2025
Paris Hilton bei #GNTM: Wer überzeugt Heidi & den Megastar?

Paris Hilton bei #GNTM: Wer überzeugt Heidi & den Megastar?Jetzt kostenlos streamen

Germany's Next Topmodel

Folge 19: Paris Hilton bei #GNTM: Wer überzeugt Heidi & den Megastar?

121 Min.Folge vom 08.05.2025Ab 12

Beim "COLOR SPLASH"-Fotoshooting werden die Models an einem sich drehenden Rad befestigt und von Heidi mit Farbe beworfen. Am Tag darauf bekommen die Models Besuch von Ex-#GNTM-Halbfinalistin Betty Taube, die mit ihnen ein hidden Casting für ORGANICS by Red Bull veranstaltet. Die Models drehen "Day-in-the-Life"-Videos, die ihre Sommerstimmung repräsentieren sollen. Für den Elimination-Walk tragen die Models, von Drakhan Blackhart designte, Tape-Looks und leuchtende Flügel.

Weitere Folgen in Staffel 20

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Germany's Next Topmodel
ProSieben
Germany's Next Topmodel

Germany's Next Topmodel

Alle 19 Staffeln und Folgen