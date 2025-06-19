Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Germany's Next Topmodel

Das Finale der Jubiläumsstaffel

ProSiebenStaffel 20Folge 25vom 19.06.2025
Das Finale der Jubiläumsstaffel

Das Finale der JubiläumsstaffelJetzt kostenlos streamen

Germany's Next Topmodel

Folge 25: Das Finale der Jubiläumsstaffel

158 Min.Folge vom 19.06.2025Ab 12

Es wird der krönende Abschluss der Jubiläumsstaffel und eine Super-Sause der Extraklasse! Heute kürt Heidi Klum im Kölner Coloneum jeweils eine Gewinnerin und einen Gewinner der 20. #GNTM-Staffel in einem großen Live-Finale. Beide bekommen jeweils einen Titel auf der Harper's Bazaar, erhalten jeweils 100.000 Euro und werden Teil der "Wir sind es uns wert"- Kampagne von L'Oréal Paris. Wer tritt in die Fußstapfen von Lea und Jermaine und wird "Germany's Next Topmodel" 2025?

Weitere Folgen in Staffel 20

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Germany's Next Topmodel
ProSieben
Germany's Next Topmodel

Germany's Next Topmodel

Alle 19 Staffeln und Folgen