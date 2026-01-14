Ghost Rockers
Folge 15: Ein flüchtiger Kuss
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Alex glaubt, dass der neue Konrektor Rutger Ballink hinter den Plänen der mysteriösen Kreuzkönigin stecken könnte. Zumal dieser bei der Direktorin einen falschen Namen angegeben hat. Doch dann überschlagen sich die Ereignisse. Mila wird aufgefordert, der Kreuzkönigin das antike Buch zu überbringen. Dabei haben die Ghost Rockers es überhaupt noch nicht gefunden. Mila beschließt dennoch, der Anweisung der Königin Folge zu leisten. Auch wenn sie mit leeren Händen kommt.
