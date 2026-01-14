Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Ghost Rockers

Ein flüchtiger Kuss

Studio 100 InternationalStaffel 4Folge 15vom 14.01.2026
Ein flüchtiger Kuss

Ein flüchtiger KussJetzt kostenlos streamen

Ghost Rockers

Folge 15: Ein flüchtiger Kuss

13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Alex glaubt, dass der neue Konrektor Rutger Ballink hinter den Plänen der mysteriösen Kreuzkönigin stecken könnte. Zumal dieser bei der Direktorin einen falschen Namen angegeben hat. Doch dann überschlagen sich die Ereignisse. Mila wird aufgefordert, der Kreuzkönigin das antike Buch zu überbringen. Dabei haben die Ghost Rockers es überhaupt noch nicht gefunden. Mila beschließt dennoch, der Anweisung der Königin Folge zu leisten. Auch wenn sie mit leeren Händen kommt.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Ghost Rockers
Studio 100 International
Ghost Rockers

Ghost Rockers

Alle 4 Staffeln und Folgen